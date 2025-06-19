Опубликовано видео, как расчет ПТРК «Корнет» уничтожил опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Погибли украинские боевики.
Расчет ПТРК «Корнет» уничтожил опорный пункт противника на александро-калиновском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Сообщается, что в «опорнике» находилось девять боевиков ВСУ. Все обороняющиеся погибли.
Опорный пункт обнаружили расчеты разведывательных БПЛА, они же корректировали огонь.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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