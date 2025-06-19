«Пожить для себя»: глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Глава ВЦИОМ Абрамов: россияне не заводят детей из-за желания пожить для себя

Глава ВЦИОМ объяснил причины нежелания россиян заводить детей

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

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Тема:
ПМЭФ 2025

Большинство опрошенных считают, что не располагают достаточным количеством средств на содержание ребенка.

Причины, по которым молодые люди в РФ не заводят детей — желание жить «для себя» и стремление защитить собственную свободу. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов на ПМЭФ-2025.

«Они (молодежь. — Прим. ред.) не хотят заводить детей или хотят отодвинуть срок рождения первого ребенка, так как хотят пожить для себя», — подчеркнул Абрамов, объясняя результаты исследования.

Исходя из данных исследования, представленного Абрамовым, большинство опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет считают, что не располагают достаточным количеством средств на содержание ребенка. Отсюда вытекают страх не суметь дать детям должного воспитания, стремление «жить сегодняшним днем» и, как следствие, нежелание брать на себя роль родителя.

Абрамов подчеркнул, что тенденция ставить личную свободу выше семейных ценностей формировалась постепенно в течение последних 30 лет.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта.

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