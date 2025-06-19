«Пожить для себя»: глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей

Глава ВЦИОМ Абрамов: россияне не заводят детей из-за желания пожить для себя
Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Большинство опрошенных считают, что не располагают достаточным количеством средств на содержание ребенка.
Причины, по которым молодые люди в РФ не заводят детей — желание жить «для себя» и стремление защитить собственную свободу. Об этом рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов на ПМЭФ-2025.
«Они (молодежь. — Прим. ред.) не хотят заводить детей или хотят отодвинуть срок рождения первого ребенка, так как хотят пожить для себя», — подчеркнул Абрамов, объясняя результаты исследования.
Исходя из данных исследования, представленного Абрамовым, большинство опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет считают, что не располагают достаточным количеством средств на содержание ребенка. Отсюда вытекают страх не суметь дать детям должного воспитания, стремление «жить сегодняшним днем» и, как следствие, нежелание брать на себя роль родителя.
Абрамов подчеркнул, что тенденция ставить личную свободу выше семейных ценностей формировалась постепенно в течение последних 30 лет.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта.
- 19 июн
- Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
- 19 июн
- «Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
- 19 июн
- В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
- 19 июн
- В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
- 19 июн
- Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
- 19 июн
- Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
- 19 июн
- Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным
- 19 июн
- Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами
- 19 июн
- «Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали
- 19 июн
- «Не выходим на прирост»: Решетников об угрозе переохлаждения экономики
Читайте также
80%
Нашли ошибку?