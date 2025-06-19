«Не успели прийти на работу»: иранская ракета упала в районе делового центра в Тель-Авиве
Иранская ракета упала в районе делового центра в Тель-Авиве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Здания получили серьезные повреждения.
Ракета, выпущенная из Ирана, упала в районе делового центра в израильском городе Тель-Авив. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
В основном тут расположены офисы и жилые дома. Попадание ракеты могло бы унести тысячи жизней. К счастью, удар произошел ранним утром, сотрудники еще не прибыли на свои рабочие места.
«Люди еще не успели прийти на работу. ЧП произошло рано утром. Вот за мной вы можете увидеть масштаб возможных разрушений, сколько тут зданий», — сообщил корреспондент.
Последствием падения баллистической ракеты стали серьезные повреждения инфраструктуры, в том числе пострадал небоскреб. Подходить к зданию запрещено, оно может рухнуть в любой момент.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу.
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