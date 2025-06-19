В Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 79 0

Здание получило серьезные повреждения.

Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Несколько ракет, выпущенных из Ирана, попали в жилые кварталы на юге Израиля, включая больницу. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Иранская баллистическая ракета поразила больницу „Сорока“ в Беэр-Шеве в четверг утром, когда по всему Израилю завыли сирены после обстрела со стороны Ирана», — сказано в публикации.

Военное радио Израиля подтвердило информацию о попадании в медицинское учреждение. Представитель больницы сообщил местным СМИ, что ударом было повреждено здание больницы, а также разрушены объекты инфраструктуры в других районах.

По территории Израиля было выпущено как минимум 20 ракет. Сведений о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (Magen David Adom) сообщила, что на территорию предполагаемых ударов обследуют специалисты. По информации пожарно-спасательной службы Израиля, на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает агентство IRNA, целью иранского удара в Израиле вблизи больницы был штаб подразделения израильской армии и разведывательный объект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ядерные объекты Ирана серьезно повреждены.

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