В Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу

Несколько ракет, выпущенных из Ирана, попали в жилые кварталы на юге Израиля, включая больницу. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

«Иранская баллистическая ракета поразила больницу „Сорока“ в Беэр-Шеве в четверг утром, когда по всему Израилю завыли сирены после обстрела со стороны Ирана», — сказано в публикации.

Военное радио Израиля подтвердило информацию о попадании в медицинское учреждение. Представитель больницы сообщил местным СМИ, что ударом было повреждено здание больницы, а также разрушены объекты инфраструктуры в других районах.

По территории Израиля было выпущено как минимум 20 ракет. Сведений о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (Magen David Adom) сообщила, что на территорию предполагаемых ударов обследуют специалисты. По информации пожарно-спасательной службы Израиля, на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает агентство IRNA, целью иранского удара в Израиле вблизи больницы был штаб подразделения израильской армии и разведывательный объект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ядерные объекты Ирана серьезно повреждены.