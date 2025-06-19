Судьба неизвестна: Хинштейн раскрыл число без вести пропавших в Курской области

Все исчезнувшие внесены в общий реестр для облегчения их идентификации.

Свыше 570 человек числятся в Курской области в реестре без вести пропавших. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Я могу сказать о том, сколько человек в нашем реестре лиц, утративших связь с родственниками, судьба которых, к сожалению, нам неизвестна. Таких людей у нас немногим более 570», — сказал Хинштейн.

Он указал, что розыск пропавших ведет полиция.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Атака на Курскую область

Курская область была полностью освобождена от националистов 26 апреля 2025 года. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Планы киевского режима по созданию стратегического плацдарма и подрыву наступления ВС РФ в Донбассе потерпели неудачу.

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.