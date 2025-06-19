«Рост экономики снижается»: Решетников о состоянии российской экономики

Решетников: экономика России преимущественно охлаждается
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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На статистические данные не всегда можно опереться, так как они отражают реалии вчерашнего, а не сегодняшнего дня.
Экономика России преимущественно охлаждается. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).
«Если мы смотрим по статистике, то экономика охлаждается, причем как бы видимо, ощутимо. Но проблема нашей статистики в том, что это зеркало заднего вида. У нас данные по зарплатам мартовские пока, у нас данные по производству — апрельские», — сказал Решетников.
Если все же опираться на статистику, то на апрель текущего года сфер экономики, которые продолжают расти, осталось очень мало.
«Это сектора, связанные с ВПК (военно-промышленный комплекс. — Прим. ред.), это стройка. У нас там сезонность явная есть. Это производство минудобрений в рамках химии. Ну и, пожалуй, все. Может, еще что-то забыл. Больше нигде роста нет», — подчеркнул министр.
Есть и другие индикаторы, например, число вакансий на специализированных сайтах. Количество предложений относительно пика снизилось на 30% — это тоже показатель охлаждения, уточнил Решетников.
Объем спроса также снизился и продолжает снижаться. Причина этого — повышение процентных ставок и ужесточение денежно-кредитных условий, объяснил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России в три раза ужесточились условия по кредитам.
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