«Рост экономики снижается»: Решетников о состоянии российской экономики

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 42 0

Решетников: экономика России преимущественно охлаждается

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

На статистические данные не всегда можно опереться, так как они отражают реалии вчерашнего, а не сегодняшнего дня.

Экономика России преимущественно охлаждается. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

«Если мы смотрим по статистике, то экономика охлаждается, причем как бы видимо, ощутимо. Но проблема нашей статистики в том, что это зеркало заднего вида. У нас данные по зарплатам мартовские пока, у нас данные по производству — апрельские», — сказал Решетников.

Если все же опираться на статистику, то на апрель текущего года сфер экономики, которые продолжают расти, осталось очень мало.

«Это сектора, связанные с ВПК (военно-промышленный комплекс. — Прим. ред.), это стройка. У нас там сезонность явная есть. Это производство минудобрений в рамках химии. Ну и, пожалуй, все. Может, еще что-то забыл. Больше нигде роста нет», — подчеркнул министр.

Есть и другие индикаторы, например, число вакансий на специализированных сайтах. Количество предложений относительно пика снизилось на 30% — это тоже показатель охлаждения, уточнил Решетников.

Объем спроса также снизился и продолжает снижаться. Причина этого — повышение процентных ставок и ужесточение денежно-кредитных условий, объяснил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России в три раза ужесточились условия по кредитам.

Тема:
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