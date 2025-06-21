Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Представители йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» заявили о готовности атаковать американские корабли в Красном море в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом 21 июня сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Если США вмешаются в нападение и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы будут атаковать его корабли и военные суда в Красном море», — следует из публикации.

Сариа также заявил, что армия Йемена пристально наблюдает за действиями неприятеля. Он акцентировал внимание на том, что вооруженные силы страны не допустят реализации планов Израиля, которые поддерживаются Соединенными Штатами Америки.

Ранее, 15 июня, израильские военные сообщили о том, что в течение ночи было зафиксировано 60 пусков ракет из Ирана и Йемена. Атакам подверглись населенные пункты в глубине страны. В тот же день Иран осуществил новый запуск ракет в направлении Израиля. Кроме того, иранское агентство Mehr сообщило о применении Ираном гиперзвуковой ракеты против Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане.