Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Они пристально наблюдает за действиями неприятеля.

Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Представители йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» заявили о готовности атаковать американские корабли в Красном море в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом 21 июня сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Если США вмешаются в нападение и агрессию против Ирана с израильским врагом, вооруженные силы будут атаковать его корабли и военные суда в Красном море», — следует из публикации.

Сариа также заявил, что армия Йемена пристально наблюдает за действиями неприятеля. Он акцентировал внимание на том, что вооруженные силы страны не допустят реализации планов Израиля, которые поддерживаются Соединенными Штатами Америки.

Ранее, 15 июня, израильские военные сообщили о том, что в течение ночи было зафиксировано 60 пусков ракет из Ирана и Йемена. Атакам подверглись населенные пункты в глубине страны. В тот же день Иран осуществил новый запуск ракет в направлении Израиля. Кроме того, иранское агентство Mehr сообщило о применении Ираном гиперзвуковой ракеты против Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане.

Тема:
Война Израиля и Ирана
21 июн
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
21 июн
В США допустили прекращение помощи Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке
21 июн
Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане
21 июн
ЦАХАЛ: Война с Ираном может приобрести затяжной характер
21 июн
В ЦАХАЛ заявили о новой волне ударов по Ирану
21 июн
Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025
20 июн
Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
20 июн
Путин: называть Россию ненадежным союзником для Ирана — провокация
20 июн
Более двух тысяч россиян обратились в консульство в Израиле с просьбой о выезде
20 июн
Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
23:59
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
23:40
Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний
23:20
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
22:55
Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
22:35
Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Сейчас читают

Алкоголизм, любовники, сумасшедший дом: драмы в личной жизни Валентины Талызиной
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025