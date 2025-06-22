«Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
Конгрессвумен Окасио-Кортес: атака США на Иран — основание для импичмента Трампа
Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - Pool via CNP
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Там считают, что американский лидер «импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения».
Решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран, не утвердив этот шаг в американском конгрессе, — серьезное нарушение, которое представляет собой основание для импичмента. Об этом заявила конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.
«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. <…> Это абсолютное и явное основание для импичмента», — сообщила Окасио-Кортес на своей странице в соцсети X.
По ее словам, Трамп импульсивно рискнул втянуть Соединенные штаты в войну, способню загнать страну в ловушку на поколения.
Как известно, США 22 июня в очередной раз вмешались в противостояние Израиля и Ирана, нанеся удары по Тегерану. По словам президента Америки Дональда Трампа, бомбардировкам подверглись три ядерных объекта: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер в ходе обращения к нации заявил об успешно проведенной операции.
После этого армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам, израильские ПВО работают над их перехватом.
Ранее 5-tv.ru писал, что после ударов США по ядерным объектам Ирана увеличение уровня радиации не замечено. Об этом заявляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
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