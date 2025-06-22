«Купол Донбасса» нейтрализовал 590 беспилотников ВСУ за неделю

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

«Купол Донбасса» нейтрализовал 590 беспилотников ВСУ за неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; ФСБ России; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики отправляли фальшивые дроны, чтобы обнаружить систему противовоздушной обороны.

Система противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасс» ликвидировала 590 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Как отмечается, над Донецком и Макеевкой было перехвачено 224 дрона, над Горловкой — 366.

Особенно активно ВСУ атаковали регион в ночное время суток. Украинская сторона отправляла фальшивые беспилотники для того, чтобы обнаружить местонахождение ПВО. После чего боевики Незалежной предпринимали попытки атак боевыми дронами. Помимо этого, ВСУ пытались применить тактику налета роями квадрокоптеров и FPV-дронов на гражданское население, экстренные службы и инфраструктуру Горловки.

На месте падения ликвидированных БПЛА работают взрывотехники из управления ФСБ РФ. Взрывоопасные предметы и составные части дронов изъяты и нейтрализованы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные освободили населенные пункты Долгенькое и Новониколаевка. 

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