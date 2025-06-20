Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ

Певица приехала в Петербург, в свой родной город, чтобы развлечь участников экономического форума.

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2», актриса и певица Ольга Бузова выступила на афтерпати Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в «Гранд-отеле Мойка, 22». На сцену артистка вышла в откровенном наряде, а сценические вентиляторы тут же обнажили все, что прикрывала короткая юбка. Но Бузову это не смутило, попытки разобраться с техническим персоналом она бросила, едва начав шоу.

«Вы хотели показать мою…? Кто главный за ветродуй? Я до сих пор не замужем, если что. Человек, который сегодня устанавливал ветродуй, обладает хорошим вкусом. Это вы? Вы хорошо поработали, мои хорошие… С ветродуем, я так понимаю, вопрос решаться не будет. Ну да ладно, мужчине нравится на первом ряду», — посмеялась звезда.

Обращаясь к гостям мероприятия, Бузова подчеркнула, что в этот вечер выступает в родном городе, который является культурной столицей России. И предложила поговорить о классике. Не о той, что все подумали, не о Достоевском или Эрмитаже. У Ольги Бузовой, по ее же словам, собственная классика.

«Я много хочу сказать, но для этого нужно подумать. Это часто проблемой бывает. Сегодня мы выключаем мозг, хотя бы на эту ночь. Вы устали думать? А я?! А мне каково? Я вас прекрасно понимаю, поверьте мне. Я хочу поговорить о классике… Я хочу пожелать, чтобы вы отдохнули так!.. Чтоб вы все сегодня проснулись под звуки поцелуев», — заключила певица.

Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а потом чуть не стала женой блогера Давида Манукяна, но и эта история любви закончилась скандальным расставанием. Однако 39-летняя знаменитость не отчаивается и продолжает поиски того самого. Ранее, писал 5-tv.ru, она намекнула поклонникам на новые отношения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».