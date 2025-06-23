Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле с территории Ирана

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

В ряде населенных пунктов объявлена воздушная тревога.

Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле с территории Ирана

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mamoun Wazwaz apaimages

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Об этом 23 июня сообщается в официальном Telegram-канале вооруженных сил.

Согласно заявлению, в настоящее время израильские силы противовоздушной обороны задействованы в отражении атаки и предпринимают меры по перехвату летящих снарядов.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также сообщается, что в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не уточняются.

Ранее на фоне обострения конфликта в регионе Тегеран не исключал военного ответа на действия США и их союзников. Официальных комментариев от иранских властей в момент публикации не поступало.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее, писал 5-tv.ru, парламент Ирана поддержал перекрытие Ормузского пролива.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

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