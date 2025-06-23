В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров

Подозреваемые в причастности к его смерти уже задержаны.
Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein
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В Курской области погиб начальник военной полиции Суджанского района Алексей Жаров с позывным «Жара». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Депутат уточнил, что трагедия произошла 22 июня. Алексей Жаров пытался задержать мародеров и погиб. Подробности инцидента неизвестны. Есть версия, что преступники применили огнестрельное оружие. Однако официальной информации об этом не поступало. Подозреваемые в убийстве полицейского были задержаны.
«Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность», — написал Александр Хинштейн.
Депутат добавил, что поступок Алексея — пример преданности и искреннего патриотизма.
«Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня<…> Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Обязательно окажем всю необходимую помощь», — подытожил Александр Хинштейн.
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