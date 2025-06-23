СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В суд передано дело в отношении 19 обвиняемых. Среди них — члены террористической организации «Вилаят Хорасан»*, их пособники, а также те, кто обеспечивал вооружение боевиков.

Фигурантам предъявили обвинения по ряду статей УК РФ, включая совершение террористического акта, пособничество, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и подготовку взрывных устройств.

Теракт, как установило следствие, был спланирован в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации ситуации в РФ.

Выявлено, что готовиться к нападению начали за несколько месяцев до теракта: часть фигурантов прибыли из-за рубежа, некоторые находились на территории России, подбирали и переделывали оружие, которое было доставлено в Подмосковье через Дагестан.

Жертвами стали 149 человек, один числится пропавшим без вести. Ранения получили 609. Ущерб оценен в шесть миллиардов рублей.

Теракт в «Крокусе»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подростки сняли видео, как катаются по сгоревшему залу «Крокуса».

* — запрещенная в России террористическая организация