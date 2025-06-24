Спутниковые снимки подтвердили повреждения иранского ядерного объекта Фордо
Однако точный уровень разрушений, особенно в подземных помещениях, остается неизвестным.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru
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Между тем появляются все новые спутниковые снимки иранского атомного объекта Фордо, который подвергся бомбардировке. Разрушения там действительно зафиксированы.
В частности, как минимум шесть воронок в земле, свидетельствующих о том, что удары наносились снарядами для поражения подземных бункеров. Кроме того, эксперты обращают внимание на изменение цвета склона горы. Это говорит о том, что значительная территория покрыта слоем серого пепла, то есть что-то горело.
Но важно понимать, степень повреждения базы, которая расположена под скалами, на глубине около 90 метров, сейчас точно никто оценить не может, кроме самих иранцев. А они уверяют, что еще за несколько дней до атаки весь обогащенный уран, а это около 400 килограммов, вывезли в старых газовых баллонах. И где сейчас находится одна из главных ценностей Тегерана и предмет охоты Вашингтона и Тель-Авива, ни Центральное разведывательное управление США, ни служба внешней разведки Израиля не знают.
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