Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 25 0

Российский «Ураган» сорвал ротацию боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Данные реактивные системы залпового огня являются одними из ключевых средств контрбатарейной борьбы.

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений противника, уничтожив бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведывательные данные о скоплении врага, артиллеристы выдвинулись на огневые позиции, развернули боевые машины и открыли огонь. Все цели были успешно поражены.

Для наведения и корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты, которые в режиме реального времени фиксировали результаты удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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