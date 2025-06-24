«Запуск ракет»: ЦАХАЛ сообщила о новых воздушных ударах со стороны Ирана

Системы ПВО работают над перехватом боеприпасов.

По Израилю вновь наносятся воздушные удары. Группа ракет была запущена с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сказано в публикации.

Сообщается, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом воздушных целей. В то же время населению предписано укрыться в защищенных пространствах и не покидать их до официального распоряжения.

Ранее президент Соединенных Штатов публично сообщил в социальных сетях о согласии Израиля и Ирана на полное прекращение огня. Он предупредил, что решение вступит в силу через 6–12 часов, то есть после завершения военных миссий обеих стран.

По словам американского лидера, первым огонь прекратит Тегеран, а Израиль сделает то же через 12 часов. По истечении суток мир увидит «официальное прекращение 12-дневной войны».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп назвал объявленное им прекращение огня между Израилем и Ираном «бессрочным» и «вечным».