Нетаньяху: Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и готов повторить операцию
Премьер-министр Израиля также заявил, что страна продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна уже уничтожила ядерную программу Ирана и при необходимости повторит эти действия. Видео с заявлением было опубликовано на его YouTube-канале.
Кроме того, он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.
Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности. Также Трамп выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.
Ранее, писал 5-rv.ru, Иран нарушил режим прекращения огня.
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