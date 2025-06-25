Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Комплекс «Тор-М2» обладает уникальными возможностями: он способен обнаруживать воздушные цели на дальности более 30 километров, вести их сопровождение и уничтожать их в движении.
ЗРК «Тор-М2» имеет высокую проходимость благодаря гусеничному шасси, позволяющему преодолевать труднопроходимые участки, сохраняя скорость и маневренность. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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