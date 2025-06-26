ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

ЗРК «Тор-М2» срывает атаки боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Этот высокотехнологичный комплекс доказал свою способность работать эффективно в любых погодных условиях, обеспечивая защиту неба как днем, так и ночью.

Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Восток» развернули эффективную систему противовоздушной обороны, отразив атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Среди нейтрализованных целей — БПЛА типа «Рубака», «Сирко» и «Бобер», которые применяются украинскими боевиками для нанесения ударов по передовым позициям и сбора разведданных.

Благодаря совершенным радиолокационным системам комплекс успешно перехватывает самые сложные цели — от скоростных крылатых ракет до малозаметных дронов. Особое внимание уделяется борьбе с управляемыми ракетами и БПЛА, представляющими наибольшую опасность для войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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