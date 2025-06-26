Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 105 0

Космические возмущения могут достигнуть красного уровня.

Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Геомагнитное поле в июне все чаще дает о себе знать. По расчетам синоптиков, 27 июня будет неспокойным днем, сообщает URA.RU.

Судя по прогнозам, магнитная буря затянется на несколько дней, а все из-за мощного потока солнечного ветра, который образовался из-за корональной дыры на Солнце.

Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ считают, что пик возмущений пришелся на 26 июня, однако в другие дни будет не менее беспокойно.

Геомагнитный индекс Ap = 15 — это умеренная активность, она может спровоцировать дискомфорт у метеочувствительных людей.

С полуночи до 3:00 — буря достигнет красного уровня (5 баллов). С 3:00 до 12:00 — фаза спада: буря ослабеет до оранжевого уровня (4 балла), но будут краткие всплески.

После 12:00 магнитное поле стабилизируется, индекс опустится до зеленого уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный выброс плазмы от огромной корональной дыры на Солнце обрушился на Землю 25 и 26 июня.

Тема:
Магнитные бури
25 июн
Сильный шторм: магнитная буря накроет планету 25 июня
23 июн
Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года
20 июн
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
16 июн
Сильнейшую вспышку за месяц зафиксировали на Солнце
4 июн
«Шансы нулевые»: чего ожидать от магнитного шторма 5 июня 2025 года
4 июн
Завершилась самая долгая магнитная буря за последние восемь лет
3 июн
Аномальные показатели: чего ждать россиянам от магнитной бури 4 июня 2025
3 июн
Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье
2 июн
Полярное сияние смогут увидеть москвичи в ночь на 2 июня
1 июн
Магнитная буря максимального уровня ожидает жителей Земли вечером в воскресенье
+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

21:25
Отдала полжизни: Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue
21:11
«Это троллинг»: королевская семья не хочет давать титулы детям принца Гарри и Меган Маркл
20:52
Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года
20:30
Фестиваль индийской культуры пройдет в Москве с 5 по 13 июля
20:17
Путин: действия Запада в отношении золотовалютных резервов РФ — грабеж
19:58
«Папочка» сказал сделать: чем закончился саммит НАТО в Гааге

Сейчас читают

В Кемерове большегруз протаранил более двух десятков машин
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025