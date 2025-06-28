Стадия исследований: когда Израиль начал готовить операцию против Ирана

По данным СМИ, Моссад годами вел наблюдение за объектами ядерной программы исламской республики.

Израиль планировал напасть на Израиль еще в 2010 году, об этом пишет The Times.

По данныи издания, Моссад много лет вел наблюдение за объектами иранской ядерной программы. Особое внимание уделялось Натанзу. Это главный центр обогащения урана, где были уничтожены ключевые инфраструктурные элементы.

СМИ отмечает, что, возможно, наблюдение со стороны Израиля продолжается и сейчас.

Ранее, как писал 5-tv.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль уничтожил ядерную программу Ирана и готов повторить операцию.

Кроме того, он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США.