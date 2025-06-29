«Россия!»: выпускники патриотично встретили праздничный салют на «Алых парусах»

Ребята выразили любовь к Родине. Молодежь, которую так ценит страна, ценит ее в ответ.

Главный выпускной России «Алые паруса» сближает патриотично настроенную молодежь. На красочном салюте мероприятия, который осветил ночное небо Санкт-Петербурга, незнакомые ребята были едины в любви к Родине. Трогательные кадры запечатлела команда 5-tv.ru. Теперь к ярким эмоциям вчерашние школьники смогут вернуться в любой момент уже взрослой жизни.

Выпускник города на Неве Марк рассказал о том, что он в приятном шоке от всего происходящего вокруг. За спиной юноши громыхал фейерверк и подпрыгивали другие ребята, скандируя: «Россия, Россия, Россия».

«Я в шоке. Салют прекрасный. Корабль, когда он только начал выплывать, сразу огромное количество эмоций испытал. Главное — все веселые. Очень масштабный праздник. Незабываемые эмоции. Этот выпускной я запомню навсегда», — поделился Марк.

А затем выпускник присоединился к веселой компании патриотов. И вместе им стало еще радостнее. На камеру ребята выразили любовь к России. Отрадно видеть, что молодежь, которую так ценит страна, ценит ее в ответ.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 году ключевой темой стала победа в широком смысле этого слова. В том числе на главном выпускном страны нашли отражение юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне и подвиги героев России на специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов.