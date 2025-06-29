В Москве 29 июня ожидается облачность и дождь

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 11 0

Синоптики ожидают 29 июня в Москве облачность и дождь

В Москве 29 июня ожидается облачность и дождь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

Температура воздуха днем поднимется до +22 градусов.

В воскресенье, 29 июня, погода не порадует жителей столичного региона. Облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь и до +22 градусов — такой прогноз опубликовал Гидрометцентр на официальном сайте.

В Москве температура воздуха днем будет в промежутке между +20 и +22 градуса. С заходом солнца похолодает до +10.

В области же ночью будет чуть прохладнее — +8 градусов. Днем же термометр покажет от +18 до +23.

Синоптики ожидают юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c. Однако ближе к вечеру его направление сменится на западный, северо-западный.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, но к ночи понизится до 731 мм.

К тому же в ночь на понедельник стоит ожидать сильный дождь и сильный ветер с порывами до 12 м/с.

По данным столичного МЧС, с 29 июня по 1 июля в Москве ожидается гроза с сильными порывами ветра до 17 м/с. В эти дни стоит обходить рекламные щиты, а также неустойчивые конструкции. Парковать машины рекомендуется только в безопасных для этого местах.

В целом столичная погода в июле будет относительно умеренной. Первая неделя месяца может оказаться прохладной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли, еще 16 пострадали в результате мощного шторма, который обрушился на Францию, в том числе и на Париж.

Тема:
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