В Липецкой области из-за падения обломков дрона ВСУ на дом погибла пенсионерка
Еще два человека получили ранения.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на частный жилой дом в Липецкой области, в результате чего погибла женщина, а еще два человека были ранены. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Игоря Артамонова в Telegram-канале.
«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком районе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме. Еще два человека получили ранения», — отметил он.
По словам главы города, в настоящий момент пострадавшим оперативно оказывают необходимую помощь. Уточнялось, что жизням граждан сейчас ничего не угрожает. Артамонов выразил соболезнования родным погибшей.
Российские регионы постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога.
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