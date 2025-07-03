ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Наши войска уверенно выдавливают ВСУ с занимаемых позиций.
Фото: Река Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также военное ведомство оповестило и об освобождении населенного пункта Меловое — в Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.
На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.
- 29 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
- 27 июн
- Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
- 26 июн
- Российские военные освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
- 26 июн
- ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону противника в ДНР
- 25 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Ялта в ДНР
- 24 июн
- Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
- 14 июн
- Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
- 9 июн
- В Днепропетровской области началась активная фаза наступления ВС РФ
- 9 июн
- Опубликованы кадры захода ВС России в Днепропетровскую область
- 2 июн
- «Буквально с двух ног»: появились подробности освобождения Новополя в ДНР
Читайте также
88%
Нашли ошибку?