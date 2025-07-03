ВС РФ освободили населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Наши войска уверенно выдавливают ВСУ с занимаемых позиций.

ВС РФ освободили населенные пункты Меловое и Разино в ДНР

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также военное ведомство оповестило и об освобождении населенного пункта Меловое — в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

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