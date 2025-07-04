Вузы зафиксировали рекордное число бот-атак с начала приемной кампании

В инцидентах замешаны абитуриенты.
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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За первые сутки проведения приемной компании в вузы, стартовавшей 20 июня, бот-трафик показал рекордные значения — до 50% от всего числа запросов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель аналитического отдела Антон Чемякин.
Выяснилось, что создание ботов осуществляется самими абитуриентами. В большинстве случаев речь идет о парсер-ботах, которые разрабатываются будущими студентами для более точной оценки своих шансов на поступление.
Сначала абитуриенты понимают, что могут подавать документы в несколько вузов и на разные специальности. В процессе приемной кампании они часто меняют свои приоритеты, из-за чего могут несколько раз в день забирать документы.
По словам эксперта, для того чтобы оценить вероятность зачисления на бюджетное место, абитуриенты вынуждены постоянно отслеживать изменения в списках поступающих, которые размещаются на сайтах учебных заведений.
На помощь приходит бот, который регулярно проверяет списки и следит за изменениями по номерам СНИЛС. Он показывает, кому передали документы студенты с более высокими баллами ЕГЭ и как изменились их приоритеты.
Собеседник отметил, что раньше такие парсеры создавали только студенты технических специальностей, но в этом году наблюдается резкий рост бот-систем для гуманитарных направлений.
Абитуриенты, изучающие гуманитарные и естественные дисциплины, начали активно применять искусственный интеллект для создания ботов, которые помогают им следить за списками поступающих.
Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники используют звонки от имени вузов для кражи данных.
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