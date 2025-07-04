Начиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Боевики ВСУ, отступая после вторжения в российский регион, оставили множество мин-ловушек.

Российские саперы показали смертельные находки в курском приграничье.

Фото: Telegram/Курская область/kurskadm

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российские саперы нашли начиненные взрывчаткой детские игрушки в Курской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Российские саперы показали смертельные находки в курском приграничье. Одни из самых циничных — начиненные украинской взрывчаткой детские игрушки», — сказано в сообщении.

текстНачиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области. Telegram/Курская область/kurskadm

В правительстве региона напомнили гражданам, что самая надежная защита — это благоразумие. Обнаружив подозрительный предмет, необходимо сразу сообщить о нем по номеру экстренных служб — 112.

Начиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области. Telegram/Курская область/kurskadm

Местными СМИ неоднократно сообщалось, что украинские боевики, отступая после вторжения в Курскую область, оставляли мины-ловушки. Взрывчаткой начиняли не только детские игрушки, но и плитки шоколада, пакеты с фаст-фудом, зажигалки, сигаретные пачки, мобильные телефоны и даже туши мертвых животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге.

Тема:
Курская область
3 июл
«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка
3 июл
В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков
30 июн
В детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя»
26 июн
«Все равно стреляют»: пострадавший журналист из КНР рассказал подробности атаки дрона ВСУ
26 июн
Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение
26 июн
Журналист из Китая ранен в Курской области при ударе ВСУ
23 июн
В Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров
20 июн
Путин: нападение Киева на Курскую область носило цели политического характера
19 июн
Судьба неизвестна: Хинштейн раскрыл число без вести пропавших в Курской области
17 июн
Появились кадры обстрела ВСУ жилых домов в Курской области
+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Позвольте себе просто быть: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 июля
18:46
Песков: РФ внимательно относится к заявлением президента США
18:33
«Мы все сделали правильно»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» об успехе праздника
18:26
Балкон рухнул на женщину в Омске во время урагана
18:15
«Вспомнить все, что они прожили»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» о важности темы праздника
18:13
«Сквозь танец в жизнь»: фигуристка Медведева спровоцировала слухи о новом романе

Сейчас читают

Появились кадры с места удара ВСУ по Донецку: «Массовое скопление людей»
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025