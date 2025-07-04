Начиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области
Боевики ВСУ, отступая после вторжения в российский регион, оставили множество мин-ловушек.
Фото: Telegram/Курская область/kurskadm
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Российские саперы нашли начиненные взрывчаткой детские игрушки в Курской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«Российские саперы показали смертельные находки в курском приграничье. Одни из самых циничных — начиненные украинской взрывчаткой детские игрушки», — сказано в сообщении.
Начиненные взрывчаткой детские игрушки нашли саперы в Курской области.
В правительстве региона напомнили гражданам, что самая надежная защита — это благоразумие. Обнаружив подозрительный предмет, необходимо сразу сообщить о нем по номеру экстренных служб — 112.
Местными СМИ неоднократно сообщалось, что украинские боевики, отступая после вторжения в Курскую область, оставляли мины-ловушки. Взрывчаткой начиняли не только детские игрушки, но и плитки шоколада, пакеты с фаст-фудом, зажигалки, сигаретные пачки, мобильные телефоны и даже туши мертвых животных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге.
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