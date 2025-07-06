Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая Звезда»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Замглавком ВМФ погиб в Курской области в ходе выполнения боевых задач.

Путин посмертно наградил героя России Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Фото: Минобороны РФ

Тема:
Спецоперация Курская область

Президент России Владимир Путин посмертно наградил героя России генерал-майора Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда». Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Награда присвоена за мужество и героизм, которые он проявил в ходе специальной военной операции (СВО).

Также Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова» 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты.

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля в одном из приграничных городов Курской области в ходе выполнения боевых задач. В 2023 году Михаилу Гудкову присвоили звание Героя России.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на источник сообщал, что в результате взрыва, который произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске, погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов

Манолис Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с декабря 2014 года по ноябрь 2023 года.

Тема:
Спецоперация
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