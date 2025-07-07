Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Град»
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы выполняют боевые задачи в Херсонской области.
Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Град» 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожили командный пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе ночного наблюдения операторы дронов зафиксировали передвижение личного состава противника и активность вражеских БПЛА. Координаты цели были оперативно переданы в командный пункт бригады. Расчет выдвинулся в назначенный район и по заданным координатам накрыл цель залпами «Града».
Последующий мониторинг с помощью дронов подтвердил уничтожение объекта вместе с находившимся в нем личным составом противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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