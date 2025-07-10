«Молния» уничтожила артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

БПЛА «Молния» уничтожил артиллерийскую установку ВСУ
Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Беспилотный летательный аппарат был оснащен осколочно-фугасным боеприпасом.
Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Во время проведения воздушной разведки была обнаружена замаскированная огневая позиция вражеской артиллерии на территории Харьковской области. Получив точные координаты, операторы незамедлительно подготовили ударный БПЛА «Молния», оснастили его осколочно-фугасным боеприпасом и осуществили запуск по цели.
Несмотря на работу систем радиоэлектронной борьбы противника, дрон-камикадзе сумел преодолеть противодействие и точно поразил цель. В результате удара артиллерийская установка вместе с ее расчетом была уничтожена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 9 июл
- «Домики добра» в Москве продолжают собирать помощь для бойцов СВО и детей
- 9 июл
- РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 июл
- Штурмовики отрабатывают тактику захвата опорных пунктов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 июл
- ВС РФ поразили энергообъекты, обеспечивающие работу украинского ВПК
- 8 июл
- ВС РФ выявляют и уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 июл
- «Гиацинт-Б» уничтожил командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 июл
- Враг ошеломлен: артиллеристы группировки «Центр» применяют секретные приемы против ВСУ
- 7 июл
- «Сила во внутреннем единстве»: в Москве состоялся форум Народного фронта «Все для победы!»
- 7 июл
- Российские «Молнии» уничтожили боевую машину пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 июл
- Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
73%
Нашли ошибку?