«Молния» уничтожила артиллерийскую установку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

БПЛА «Молния» уничтожил артиллерийскую установку ВСУ

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Беспилотный летательный аппарат был оснащен осколочно-фугасным боеприпасом.

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время проведения воздушной разведки была обнаружена замаскированная огневая позиция вражеской артиллерии на территории Харьковской области. Получив точные координаты, операторы незамедлительно подготовили ударный БПЛА «Молния», оснастили его осколочно-фугасным боеприпасом и осуществили запуск по цели.

Несмотря на работу систем радиоэлектронной борьбы противника, дрон-камикадзе сумел преодолеть противодействие и точно поразил цель. В результате удара артиллерийская установка вместе с ее расчетом была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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