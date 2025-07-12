Цель была обнаружена благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов.

Минометный расчет десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ успешно уничтожил командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена благодаря работе операторов беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения. Получив координаты, расчет 120-мм миномета в кратчайшие сроки вывел орудие на боевую позицию и нанес точный удар на максимальной дальности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.