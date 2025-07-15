Гром среди ясного неба: молнии убили троих человек и стерли с лица земли жилые дома

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Молнии убили троих человек и стерли с лица земли жилые дома в России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Тема:
Погода

Почему в один день в разных местах удары молнии привели к таким последствиям?

В начале о погоде, которая продолжает преподносить нам сюрпризы. После изнуряющего зноя сразу на несколько регионов России обрушился тропический ливень. Град бил стекла. Штормовой ветер переворачивал машины. Гроза стала причиной гибели троих человек. И такого разгула стихии, как выяснила корреспондент «Известий» Александра Мостовая, стоит ждать вновь.

Первые кадры с места трагедии под Тулой, где разряд молнии убил троих человек. Пляж в деревне Бунырево оцеплен сигнальной лентой. Подъезжают машины скорой помощи. Очевидцы помогают медикам перенести пострадавших.

За несколько часов до трагедии объявили о надвигающейся грозе и сильных ливнях. Но никого это не остановило. В момент ЧП на пляже находились шесть человек. Погибшие, среди которых 13-летний мальчик, были в воде или стояли на мокром песке. Другие отдыхающие, которые выжили, были в резиновых сланцах. И это их спасло.

В Москве и Подмосковье молнии уничтожают жилые дома. Так в Истринском районе вспыхнул жилой дом. Пламя мгновенно охватило строение.

Тот самый дом в деревне Алексино, в который ударила молния. От него ничего не осталось, он сгорел дотла. Некоторые конструкции еще тлеют. На месте продолжают работать спасатели.

Зоя Числова вместе с мужем и детьми теперь остались без крыши над головой. Спаслись чудом. Почувствовав запах гари, спешно покинули жилище, взяв с собой самое необходимое.

«Очень быстро дом наполняется едким дымом. Ну… Люди все живы. Она (молния. — Прим. ред.) ударила куда-то под крышу, там все загорелось, не было возможности сначала его тушить», — рассказала пострадавшая Зоя Числова.

Пожар распространялся стремительно. Пламя перешло на соседний дом.

За последние часы в службу МЧС поступило много заявок о возгораниях. Вот кадры из Красногорска. Густой черный дым поднимается вверх. А это видео снято в Одинцово. Горит постройка в деревне Ивонино.

Специалисты объясняют, почему в один день в разных местах удары молнии привели к таким последствиям.

Высокая температура и влажность создают благоприятные условия для развития грозовых облаков.

«Ливни становятся сильнее, это факт, потому что атмосфера содержит больше влаги новой, теплой. И это мы фиксируем. Ливни стали точно более сильные. Молний местами стало больше», — сказал замдиректора по науке Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

Районы Москвы вновь затопило. Пассажиры не могли добраться до остановок общественного транспорта. А водителям пришлось буквально плыть по дорогам.

Тема:
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