Два человека получили ранения в результате атак со стороны ВСУ в Курской области
При ударе дрона также были повреждены легковые автомобили и кровля автозаправочной станции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал мотоциклист. Удар был нанесен по автозаправочной станции на хуторе Фонов Рыльского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Мужчину доставили в центральную районную больницу с травмами живота и руки. Кроме того, в Льговском районе еще один человек получил ранения: во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на взрывное устройство в поселке Викторовка.
Пострадал 22-летний водитель — у него диагностированы акубаротравма, осколочное ранение голени и ушибы. Его также госпитализировали.
Хинштейн отметил, что при ударе дрона были повреждены два легковых автомобиля, а также кровля автозаправочной станции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Суджанском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника были ранены двое мирных жителей. Пострадали два молодых человека в возрасте 20 и 22 лет. У обоих диагностированы осколочные ранения верхних и нижних конечностей.
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