Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе операции были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет.
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пилоты получили разведданные о месте временного размещения подразделений ВСУ. После получения точных координат цели экипаж оперативно вылетел на выполнение боевой задачи.
В ходе операции по указанным координатам были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР), а также неуправляемых авиационных ракет. По докладу разведки, цель была успешно поражена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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