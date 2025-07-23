В ходе операции были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет.

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Пилоты получили разведданные о месте временного размещения подразделений ВСУ. После получения точных координат цели экипаж оперативно вылетел на выполнение боевой задачи.

В ходе операции по указанным координатам были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР), а также неуправляемых авиационных ракет. По докладу разведки, цель была успешно поражена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.