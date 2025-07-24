«Вчера у него был выходной»: мать второго пилота Ан-24 о разговоре с ним накануне крушения

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 116 0

Мать второго пилота Ан-24 рассказала, что общалась с ним за день до крушения

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ТАСС; 5-tv.ru

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Самолет разбился 24 июля в 16 километрах от Тынды.

Мать второго пилота разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 сообщила в беседе с 5-tv.ru, что никаких подробностей о произошедшей катастрофе им пока не говорили. С сыном она последний раз говорила накануне, у него был выходной день.

«Сейчас мы тоже уточняем, что-то там произошло», — сказала Елена Плаксина.

Женщина также рассказала, что ее сын должен был выйти на рейс сегодня согласно расписанию. Но она до сих пор не уверена, находился ли он на борту воздушного судна.

«Вчера у него был выходной, мы с ним разговаривали. Говорил, что „завтра он будет работать“, то есть сегодня», — рассказала мама.

Связь с потерпевшим крушение самолетом Ан-24 потеряли при заходе борта на посадку в аэропорту Тынды около 13:00 по местному времени (07:00 мск) 24 июля. Контакт с воздушным судном прервался при заходе на второй круг, сообщала транспортная прокуратура.

Лайнер вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени (00:36 мск). Когда он перестал выходить на связь, была организована поисковая операция. В ней участвовали спасатели МЧС России, а также поисково-спасательное воздушное судно Росавиации.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Фюзеляж самолета обнаружили на горном склоне в 16 километрах от пункта назначения. При падении судно загорелось, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

По предварительным данным, все находившиеся на борту 42 пассажира и шесть членов экипажа погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи женщина погибла при падении обломков беспилотника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

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