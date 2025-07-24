«Прогноз погоды был нелетный»: гендиректор «Ангары» раскрыл детали трагедии

В офисе авиакомпании работают следователи.

В офисе авиакомпании «Ангара», самолет которой потерпел крушение в Амурской области, работают следователи. Об этом 5-tv.ru сообщил генеральный директор компании Сергей Саламанов.

Глава организации в настоящий момент находится на связи с рабочей группой. Он не планирует вылетает на место крушения Ан-24.

Потерпевший крушение лайнер совершал полет в тяжелых погодных условиях. Из-за этого он вылетел на два часа позже. В авиакомпании уточнили 5-tv.ru, что технических неисправностей не было, а управлял судном опытный пилот.

«Прогноз погоды был нелетный. При улучшении погоды командир принял решение на выполнение полета. Возраст — 61 год. Около 11 тысяч часов налета. Опытный пилот», — сказал Сергей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в числе погибших пассажиров самолета Ан-24 пять сотрудников РЖД. Их семьям окажут материальную помощь. Погибли замглавы Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен, главный инженер СМТ № 16 АО «РЖДстрой» Дмитрий Лапшов, ведущий инженер Хабаровской дистанции сигнализации Сергей Шиян, а также врачи «РЖД-Медиина» Галина и Алексей Найденовы.

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