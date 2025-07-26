РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 25 0

РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВС РФ не оставляют противнику ни единого шанса на успех.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» предотвратил ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив технику и живую силу противника. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

РСЗО «Град» активно пресекают попытки противника проводить ротацию на передовых позициях, уничтожая пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов и укрепленные позиции украинских боевиков на Запорожском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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