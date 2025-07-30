Афтершоки и цунами: на Камчатке действует режим повышенной опасности после мощного землетрясения

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На Камчатке действует режим повышенной опасности после мощного землетрясения

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Тема:
Землетрясение на Камчатке

Повторные толчки, по прогнозам сейсмологов, будут ощущаться в течение месяца.

На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение магнитудой почти девять, схожая была только в 1952 году. Эпицентр зафиксирован на юго-востоке — примерно в 160 километрах от полуострова. Берега Северо-Курильска одними из первых приняли удар цунами. Только оттуда экстренные службы эвакуировали более трех тысяч человек. Развернуты оперативные штабы и медпункты. Но говорить о ликвидации последствий еще рано.

«Афтершоки будут сильные, их магнитуда будет семь с половиной, может быть больше. Можно ответственно заявить, это будут ощутимые, очень хорошие землетрясения — неразрушительные. Но они будут вызывать цунами. Поэтому побережье исключительно опасно», — сказал генеральный директор ЕГС РАН Данила Чебров.

Природные парки закрывают все туристические маршруты, отменяют экскурсии. Находиться вблизи горных вершин сейчас — так же, как и на побережье — опасно для жизни. Кроме того, сейсмологи фиксируют повышенную активность Ключевской Сопки.

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