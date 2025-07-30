«Зеркало трясется»: жительница Камчатки о повторных толчках в регионе
На Камчатке в результате землетрясения отмечаются повторные толчки
Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис
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Когда началось землетрясение, Марина была на работе.
Повторные толчки на Камчатке ощущались даже спустя несколько часов после первого удара стихии. Об этом изданию Life.ru рассказала жительница региона Марина Щ.
Во время землетрясения женщина и ее дочь побоялись идти домой — находиться в квартире им показалось небезопасно.
«Мы на улице стояли, видели просто, как здание ходуном ходило, машины все тряслись. Потом понимаю, что домой возвращаться — мы живем на пятом этаже — вообще не вариант, и мы вернулись на работу. Недавно только вернулись, но сейчас я в ванной лежу и вижу, как зеркало трясется», — вспомнила жительница Камчатки.
Когда началось землетрясение, Марина была на работе, ее офис расположен в двухэтажном здании. После первых толчков, все выбежали на улицу. Затем Марина поспешила забрать дочь из детского сада.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке.
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