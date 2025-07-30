«Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
Врачи-герои рассказали об операции во время землетрясения на Камчатке
Фото, видео: 5-tv.ru
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Медработники не прервали хирургическое вмешательство, даже несмотря на то, что операционная буквально ходила ходуном.
Земля дрожала, инструменты тряслись, а руки не дрогнули. Несмотря на страх перед сильнейшими колебаниями, врачи не отошли от операционного стола. Чувствами от пережитого хирургического вмешательства во время стихийного бедствия поделились сотрудники онкологического диспансера Петропавловска-Камчатского в беседе с 5-tv.ru.
Землетрясение застало во время операции, которую остановить было невозможно. Ответственность за жизнь пациентки пересилила боязнь за собственные судьбы.
«В этой ситуации отойти от стола нельзя было. Пришлось подставку из-под ног убрать, чтобы не трясло так сильно. Работали и работали. Мыслей, чтобы куда-то убежать, не было», — рассказала врач-онколог Любовь Цыплакова.
Анестезиолог держал оборудование руками, чтобы оно не свалилось на хирургов. Медсестра держала пациентку, чтобы та не упала с операционного стола. Как отметила заведующая вторым хирургическим отделением Яна Гвоздева, все сработали как команда, в едином тандеме. Главное — нужно было не допустить пробуждение человека, находящегося под наркозом.
«Такие масштабы землетрясения я встретила впервые. Мало того, в операционной. Но на работе долг превыше всего. Нам не помешали никакие колыхания земли, инструментов и прочего. Мы делали свою работу. Был определенный страх: если ситуация усугубится, что же делать? Были разные мысли в голове. Мы думали о том, как бы операционный стол не упал и пациентка не выскочила из наших рук», — поделилась завотделением.
О подвиге врачей, возможно, бы и не узнали, если бы не кадры, разлетевшиеся по сети. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже отреагировал на храбрый поступок. Он заявил, что поручил подготовить документы для награждения медработников.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из операционной во время землетрясения.
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