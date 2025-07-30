В ООН готовы оказать помощь России после землетрясения на Камчатке

Сильнейшее за последние десятилетия сейсмособытие магнитудой 8,7 произошло 30 июля.

Организация Объединенных Наций (ООН) при необходимости готова оказать помощь России в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе землетрясения в Камчатском крае, произошедшего 30 июля. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. По его словам, управление по координации гуманитарных вопросов продолжает следить за ситуацией в некоторых странах.

Сейсмособытие у восточного побережья России стало сильнейшим с 1952 года. По данным камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), его магнитуда составила 8,7. В регионе была объявлена угроза цунами, жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, всех призывали не приближаться к побережью.

Как отметил Фархан Хак, к отголоскам землетрясения в России готовились экстренные службы в ряде районов Азии, а также в Северной и Южной Америке. Как стало известно ранее, власти США объявили угрозу цунами в штате Аляска и установили наблюдение за всей территорией Гавайских островов, разгула водной стихии ожидали и в Японии.

«По предварительным данным, серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые меры реагирования, если будет нужна помощь», — добавил он.

Подземные толчки привели к обрушению стен здания одного из детских садов на Камчатке, одна женщина пострадала в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В Сахалинской области обошлось без жертв и значительных разрушений. В регионе действует режим повышенной опасности, развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб, ответственных за безопасность и помощь населению.

Ранее 5-tv.ru писал о женщине, которую во время землетрясения настигли роды. Сразу после этого ей пришлось два часа укрываться вместе с ребенком в машине.

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