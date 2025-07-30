Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина два часа пряталась в авто

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Медики помогли роженице покинуть здание.

Родившая утром на Камчатке женщина два часа пряталась от землетрясения в авто

Фото: © РИА Новости/Сергей Лакомов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Землетрясение на Камчатке

Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина в течение двух часов укрывалась в автомобиле. Об этом роженица рассказала URA.RU.

«Я была после операции, сами роды закончились в пять утра», — рассказала женщина агентству.

Медики помогли роженице покинуть здание и посадили в машину. Ребенка вынесла на улицу неонатолог. Вместе с ней были и другие пациентки.

Женщины провели около двух часов в укрытии. При этом некоторые пациенты на момент эвакуации находились в операционных.

Камчатку потрясло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой до 8,8.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. Сильная волна была зафиксирована в Северо-Курильске Сахалинской области. По словам сейсмологов, афтершоки могут продолжаться как минимум месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами. После мощного землетрясения на Камчатке повсеместно действуют предупреждения о возможном стихийном бедствии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Землетрясение на Камчатке
30 июл
«Зеркало трясется»: жительница Камчатки о повторных толчках в регионе
30 июл
На Ключевском вулкане произошел выброс пепла после землетрясения на Камчатке
30 июл
Несколько китов выбросило на берег в Японии из-за цунами
30 июл
Участница экспедиции РГО, чей лагерь смыло цунами на Курилах: «Почувствовали толчки сильные»
30 июл
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
30 июл
«Отойти было нельзя»: врачи-герои об операции во время землетрясения на Камчатке
30 июл
Герои в белых халатах: на Камчатке врачи провели операцию во время землетрясения
30 июл
Мощное землетрясение на Камчатке: что известно к этому часу
30 июл
Мебель в квартирах «ходила ходуном»: кадры мощного землетрясения на Камчатке
30 июл
«Такого в жизни не было»: жители Камчатки о землетрясении
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

20:10
«Я не уволилась»: правда ли, что Алла Довлатова больше не работает на радио
19:52
В Одессе «людоловы» насильно мобилизовали дворника
19:34
Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина два часа пряталась в авто
19:16
В Бирмингеме простились с Оззи Осборном
18:56
Захарова заявила о стремлении НАТО укрепиться на Южном Кавказе
18:40
Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс