Триколор над Часов Яром: как ВС РФ освобождали город

Он стал символом упорства российских военнослужащих.

Часов Яр стал символом героизма, упорства и отваги наших бойцов. Его освобождение — важнейший этап в ходе специальной военной операции. Теперь на высотах населенного пункта наши войска смогут разместить не только артиллерию, но и ретрансляторы для дронов, чем расширят радиус их действия. О разгроме ВСУ и дальнейших перспективах расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Больше года упорных боев и сражений за стратегически важный город, над которым теперь развеваются флаги России и ВДВ.

В цифрах операция по освобождению города впечатляет — нашим войскам пришлось зачистить более 4000 зданий и сооружений. Уничтожить 30 орудий полевой артиллерии, 70 расчетов БПЛА. В плен попали около полусотни боевиков ВСУ. Из города удалось спасти больше 60 мирных жителей.

И все это, несмотря на сильное сопротивление украинских батальонов.

«Идешь несмотря ни на что, арта по тебе работает… Но цель поставлена задача стоит надо ее выполнить, но когда возвращаешься — уже порыв эмоций, ты выполнил задачу, ты рад», — говорит военнослужащий с позывным «Малой».

Подразделения ВСУ цеплялись за каждый дом и каждые развалины. Уход из города для них, по сути, означает начало катастрофы для всего донецкого фронта. Часов Яр, в первую очередь, господствующая высота на огромной площади.

«Господствующая высота, на которой расположен Часов Яр, это 245 метров. Она позволяет контролировать прилегающую местность как на север, так и на запад. На западе расположена Константиновка и Дружковка. Константиновка тоже достаточно важный населенный пункт, потому что он находится на высоте 175 метров, а контроль над Часов Яром упрощает задачу освобождения Константиновки», — говорит военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Но дело не только в том, что артиллерии и расчетам дронов станет легче работать. На карте хорошо видно, что именно Часов Яр закрывал для нашей Южной группировки войск путь к Дружковке и Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас это главный опорный пункт всего донецкого фланга ВСУ. К тому же, уже сейчас нависла угроза над снабжением украинских подразделений под Торецком. Оттуда постоянно ведется обстрел Горловки.

Между этими городами никаких серьезных оборонительных рубежей у Украины нет. Но даже если бы и были, заполнить их попросту некем. От ТЦК люди бегут как от огня, а те единицы в возрасте до 24 лет, кто добровольно пришел в ВСУ за деньгами быстро поняли — их обманули.

О проблемах с личным составом уже во весь голос говорят и украинские офицеры. Причем британскому репортеру.

Британская съемочная группа с грустью рассказывает из Константиновки — примерно в шесть километров от Часов Яра. По всем признакам удержать 67-тысячный город Украине не получится.

Если Константиновку наши войска смогут взять быстро, то дни всей донецкой группировки ВСУ, по сути, сочтены. Славянск и Краматорск, при этом, вряд ли долго продержатся. В любом случае, освобождение ДНР после битвы за Часов Яр стало намного ближе.

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