В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ ночью

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Фрагменты дронов повредили жилые дома и привели к возгораниям.

В Ростовской области силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО отразили ночью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Об этом стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале.

Как подчеркнул политик, есть повреждения. В Новошахтинске, по его словам, выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской. Там живет многодетная семья. Также вражеский беспилотник частично попал в крышу дома по улице Байдукова. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Известно, что в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская внешняя стена получила разрушения от атаки. Помимо этого, в здании по улице Заводской загорелась кровля, а возле Родионово-Несветайской слободы — трава на площади 100 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые уже потушили огонь.

«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — отметил Слюсарь.

Специалисты приступят к обследованию упавших фрагментов БПЛА с утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях ночной атаки ВСУ на Сальск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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