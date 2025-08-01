В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ ночью
Фрагменты дронов повредили жилые дома и привели к возгораниям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Силы ПВО отразили ночью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Об этом стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря в Telegram-канале.
Как подчеркнул политик, есть повреждения. В Новошахтинске, по его словам, выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской. Там живет многодетная семья. Также вражеский беспилотник частично попал в крышу дома по улице Байдукова. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Известно, что в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская внешняя стена получила разрушения от атаки. Помимо этого, в здании по улице Заводской загорелась кровля, а возле Родионово-Несветайской слободы — трава на площади 100 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые уже потушили огонь.
«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — отметил Слюсарь.
Специалисты приступят к обследованию упавших фрагментов БПЛА с утра.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях ночной атаки ВСУ на Сальск.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
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