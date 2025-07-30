Три жертвы, больше 20 поврежденных домов: последствия ночной атаки ВСУ на Сальск

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Более 20 домов повреждены последствия ночной атаки ВСУ на Сальск

Более 20 домов повреждены после ночной атаки ВСУ на Сальск

Фото: Telegram/Юрий Слюсарь/Yuri_Slusar

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Также БПЛА разрушил участок железной дороги.

Три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии — погибли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сальске Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь по итогам поездки в город со внеплановой проверкой. Он выразил соболезнования семьям жертв и пообещал выплаты.

По словам чиновника, удары украинские боевики наносили в ночь на 29 июля. Более десяти многоквартирных домов и 11 частных домовладений получили различные повреждения. По предварительным данным, пострадали 54 квартиры только в одном из домов, во многих выбиты окна. Зафиксированы разрушения в нежилых объектах и двух легковых автомобилях.

Кроме прочего, заявил Слюсарь, беспилотник нанес ущерб инфраструктуре железнодорожной станции, после чего загорелся грузовой поезд. Рейсы задерживаются, пассажиры обеспечены едой и водой. Было введено временное ограничение движения поездов, на следующий день его восстановили представители оперативных служб.

Как рассказал Юрий Слюсарь, после атаки украинского дрона без света микрорайон Новосальск. Речь идет о 2849 человеках. К этому моменту социальные объекты к электроснабжению уже подключены. Атаки на Ростовскую область с раннего утра отражали системы противовоздушной обороны (ПВО) в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«Провел оперативное совещание с представителями экстренных служб… Будут работать одновременно несколько групп муниципальной комиссии. Необходимо завершить обследования повреждений в течение трех дней и осуществить все выплаты за потерю имущества в течение двух недель…. В приоритетном порядке начинаем восстановление с наиболее пострадавших домов и квартир», — написал Слюсарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вооруженные силы (ВС) РФ устраивают засады на беспилотники боевиков ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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