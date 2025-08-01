К 2050 году московское лето станет похоже на кубанское

Инфраструктура столицы пока к таким изменениям погоды не готова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москву ждут большие климатические изменения в сторону субтропиков. Об этом изданию KP.RU рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, к 2050 году летняя погода в столице России приблизится к стандартам субтропического климата и будет похожа на кубанскую. Причем это не временная аномалия, а закономерные последствия глобального потепления.
В последнее время в столице в летний период температура, превышающая 30 градусов, уже не воспринимается как нечто необычное. Становятся привычными и сильные ливни, грозы и порывистый ветер, которые прежде были редкими «гостями» в этом городе. Раньше подобная погода не была типична для средней полосы России.
К изменениям климата не готова в первую очередь инфраструктура столицы, уверена Позднякова.
«Архитектурные проекты и инженерные стандарты Москвы изначально ориентированы на климат средней полосы с умеренными осадками и относительно низкой интенсивностью выпадения осадков. Традиционные подземные ливневые коллекторы перегружаются при ливневых осадках, что приводит к подтоплениям», — заметила она.
В субтропических регионах существуют открытые каналы и резервуары для отвода воды. Что-то подобное должно появится и в Москве к середине столетия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что лето в РФ в течение 50 лет потеплеет на два-три градуса.
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