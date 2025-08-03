В пострадавших районах Курской области восстановлено электроснабжение

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Это стало возможным благодаря специалистам РЭС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В пострадавших от боевых действий районах Курской области восстановлено электроснабжение. Об этом «Известиям» рассказали энергетики «Россети Центр» — «Курскэнерго».

С 6 августа 2024 года по настоящее время успешно были проведены восстановительные работы в 1802 населенных пунктах.

В числе приоритетных задач энергетиков — восстановление линий электропередач. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова. Как правило, специалисты приезжают по одной заявке, а выполняют сразу несколько. Цель — как можно быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.

Местные жители хотят вернуться домой «чем скорее, тем лучше», отметил мастер Большесолдатского района электрических сетей (РЭС). Специалисты работают изо всех сил.

«Все блага цивилизации работают от электричества. Если его не будет, то жизнь глохнет по-любому. <…> Электричество должно быть и в приграничье, его нужно поддерживать. Люди будут понимать, что их никто не бросил. Пока жизнь теплится, надеемся, что вернемся и все будет хорошо», — объяснил электромонтер с совмещением обязанностей водителя, сотрудник оперативно-выездной бригады Рыльского РЭС Александр Казаков.

По словам местных жительниц Валентины и Людмилы, потребность в электричестве невероятно важна — как минимум для хранения продуктов в холодильнике. Энергетики осознают это, а потому оперативно реагируют на чрезвычайные происшествия и в кратчайшие сроки восстанавливают электроснабжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава «Россетей» оценил работу инновационного транзита постоянного тока.

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