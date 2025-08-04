Мишутин: жителям приграничных регионов нужна дополнительная финансовая поддержка

К субъектам, которым необходима помощь, относятся: Курская, Брянская и Белгородские области.
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru
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Жители Курской области и других приграничных регионов в близи линии фронта нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Об этом сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.
«В дополнительной поддержке сейчас нуждаются жители Курской области и других приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это, соответственно, Белгородская и Брянская области», — заявил премьер-министр РФ.
Он отметил, что для Курской области выделили более 40 миллиардов рублей. Данные средства будут направлены, в том числе и на выплаты, связанные с потерей имущества первой необходимости. Всего было выделено более 100 миллиардов рублей.
Упомянул Мишустин и о помощи бизнесу в данных регионах. В этих областях был принят целый ряд мер для стимулирования предпринимательской деятельности. Например, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, льготы для лизинга оборудования и свободные экономические зоны с преимуществами для бизнесменов.
Премьер-министр добавил, что будут выделены средства для оплаты временного простоя работников по независящим от сотрудников и нанимателей причинам. На эти цели направят более 500 миллионов рублей. За 2025 году данная статья расходов уже составила более двух миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что укрепление связей между регионами РФ является приоритетом, заявил Мишустин.
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