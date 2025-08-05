Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В ходе операции были нанесены удары с применением легких многоцелевых управляемых ракет.

Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ в ходе проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам.

По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Тема:
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