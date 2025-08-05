На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей

На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Один из фигурантов по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перевел для покупки оружия 350 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщает ТАСС.

«Хусейн Хамидов, используя банковские счета, открытые на его имя, осуществлял по указанию руководителей террористической организации „Вилаят Хорасан“* и ее участников, переводы денежных средств, которые использовались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, в том числе для покупки оружия, примененного в теракте», — отмечается в документах.

Хамидов, согласно материалам расследования, перевел на счет Шахромджона Гадоева 350 тысяч рублей, а тот уже перевез из Дагестана в Подмосковье на машине, оборудованной тайником, три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и почти полторы тысячи патронов. Это оружие он передал одному из непосредственных исполнителей теракта — Шамсидину Фаридуни.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавшая в теракте в «Крокус Сити Холле» поделилась своими впечатлениями от суда над фигурантами дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — относится к террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ

Тема:
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